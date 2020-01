Stadsgids loodst je door de Paterswijk Valentijn Dumoulein

29 januari 2020

10u43 0 Izegem De Izegemse gidsen starten nu zondag 2 februari met een nieuwe reeks Ken-Izegem wandelingen. Daarin gidsen je steeds langs een ander stukje Izegem en geven ze uitleg bij verschillende bezienswaardigheden of nog onontdekte pareltjes. De Paterswijk komt het eerst aan de beurt.

Izegem eindigde lange tijd aan de Bellevuestraat. Van daar tot aan de Abeele was er vrijwel geen bebouwing meer. Rond 1900 bouwden de paters Kapucijnen er echter een klooster dat de ontwikkeling van dit stadsgedeelte zou bepalen. Die stadsontwikkeling is nog steeds een boeiend verhaal. Verzamelen gebeurt aan de Dankkapel in de Roeselaarsestraat. Daarna gaat de groep anderhalf uur lang op zoek naar grote en kleine verhalen over dit deel van de stad: de paphoek, het Patersklooster, de Lochting, ‘t Pandje, de meisjesschool, de gerenoveerde knechtenschool, het oude kerkhof, de winkeltjes en cafeetjes van vroeger...

De start is om 15 uur aan de Dankkapel in de Roeselaarsestraat 329. Deelnameprijs: 2,5 euro ter plaatse aan de gids te betalen Inschrijven vooraf wordt aangeraden en dat kan via Eperon d’Or 051/316446 of eperondor@izegem.be.