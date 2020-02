Stadsbestuur schaft eerste elektrische wagen aan Valentijn Dumoulein

10 februari 2020

15u11 0 Izegem Het stadsbestuur heeft voor het eerst een elektrische auto in zijn wagenpark opgenomen. Het gaat om een Nissan voor de technische dienst.

“We hadden reeds één hybride wagen, maar dit is de eerste echte elektrische auto die deel van ons wagenpark uitmaakt”, zegt schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA). “De technische dienst krijgt de primeur, omdat zij jaarlijks toch heel wat kilometers moeten rijden. Naar de toekomst toe willen we nog meer elektrische wagens gaan gebruiken, maar dat zal enkel gebeuren als de oudste uit dienst treden.”

“We zullen hier trouwens een leasing-systeem voor gebruiken, zodat we geregeld kunnen wisselen in functie van de technologische vooruitgang. Op die manier moeten we een wagen niet blijven gebruiken tot hij versleten is.” Het kostenplaatje voor de wagen bedraagt 33.979,22 euro, inclusief btw.