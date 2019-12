Stad wil maaltijdpunten en seniorenfeesten in elke wijk Valentijn Dumoulein

13 december 2019

16u08 1 Izegem Naast de stad heeft ook Zorg Izegem zijn meerjarenplanning klaar. Daarin veel energiezuinige ingrepen, maar ook de belofte om de maaltijdpunten uit te breiden naar alle wijken. De oppositie hekelt de beperkte investeringen in onder andere de aanpak van kinderarmoede.

De stad had tot nu toe maar twee maaltijdpunten. Ze dienen voor iedere inwoner uit een bepaalde buurt, met bijzondere aandacht voor senioren en bezoekers met sociale, psychische of fysische beperkingen. “We kiezen er nu voor om die maaltijdpunten, met eten bereid door het OCMW, uit te breiden naar alle zeven wijken en buurten van de stad”, zegt zorgschepen Ann Van Essche (CD&V). “Door naar alle wijken te gaan, doorbreken we het sociaal isolement en creëren we een laagdrempelige ontmoetingsplaats. We willen dit minstens één keer per maand organiseren.”

Seniorenfeesten ook per wijk

Tot nu toe was er ook één groot jaarlijks feest voor 65- en 80-plussers, maar ook zal er vanaf 2021 jaarlijks per wijk een georganiseerd worden. Omdat de stad in zijn nota niet concreet benoemt hoeveel senioren het daarmee wil bereiken, diende Groen – met steun van Vlaams Belang - een amendement in waarin de stad er zich toe verbindt minstens veertig procent van de senioren te bereiken, maar dat werd weggestemd.

Zonnepanelen

Er volgen ook een reeks energiezuinige ingrepen, zoals de plaatsing van zonnepanelen op rusthuis De Plataan en de overschakeling op ledverlichting, ook in serviceflats De Rode Poort. Nog in De Plataan worden tafels, stoelen, matrassen en dekbedden vervangen en er komt een tweede busje voor het dagverzorgingscentrum. Er komt ook een polyvalent speelplein aan buitenschoolse kinderopvang Okido. Totale kostprijs voor alle plannen wordt op twee miljoen euro geraamd. Voedselverdeelpunt De Stamper wordt ook omgevormd tot een sociale kruidenierszaak.

“Te veel ‘trek je plan”

Kritiek van de oppositie was er vooral over de aanstelling van een buurwelzijnswerker en een brugfiguur, een neutraal vertrouwenspersoon die alles rond kinderarmoede opvolgt. Sp.a en STiP hekelen dat die het met “amper 5.700 euro” moet stellen. “We vragen een ernstig plan om armoede aan te pakken, we noemen dat investeren in mensen”, hekelt Justine Hollevoet. “Tegen de Izegemnaar zeggen jullie helaas te vaak ‘Trek je plan’.