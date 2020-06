Stad waarschuwt voor tijdelijke geluidshinder bij Cargill Valentijn Dumoulein

17 juni 2020

15u19 8 Izegem Het stadsbestuur van Izegem waarschuwt inwoners dat er vandaag tijdelijk geluidshinder kan zijn bij Cargill. De hinder zou morgen voorbij moeten zijn.

De vestiging van Cargill langs de Zuidkaai produceert plantaardige olie voor de voedingssector. Vorig jaar investeerde het nog in een gloednieuwe raffinaderij. De stad waarschuwt dat er vandaag geluidshinder kan zijn bij nieuwe werken. “We krijgen heel wat vragen over de geluidshinder in de buurt van Cargill”, zegt Elke Detavernier van de communicatiedienst. “Cargill is op dit moment de overdrukkleppen van een nieuwe back-upboiler aan het testen. Dat zorgt voor heel wat geluidshinder en een stevige stoompluim. De hinder zou enkel voor vandaag zijn, vanavond zijn alle testen afgelopen.”