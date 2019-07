Stad tekent GoeGespeeld!-charter: “Kinderen moeten in het openbaar en in het groen kunnen spelen” Valentijn Dumoulein

03 juli 2019

17u13

Spelen is een kinderrecht. Toch is het vandaag niet meer evident om echt buiten te spelen. In Izegem kan dat wel nog en om dat ook in de toekomst te garanderen, heeft de stad het GoeGespeeld!-charter ondertekend.

“Door dit charter te ondertekenen, verbinden we er ons toe dat kinderen kunnen spelen in alle openbare ruimte en in het groen”, zegt jeugdschepen Lothar Feys (N-VA). “We zorgen dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen en dat spelen geen overlast is. We voorzien voldoende speelruimte voor jeugdwerk en creëren een verdraagzaam klimaat tegenover jongeren. We laten kinderen zoveel mogelijk mee ontwerpen aan de openbare ruimte en houden rekening met de impact op jongeren bij beleidsmaatregelen. Zo hopen we aan de hand van het Goe Gespeeld!-charter verdere stappen richting een kindvriendelijke stad te zetten.”

Speelstraat inrichten

Wie zelf voor extra speelruimte in zijn buurt wil zorgen, kan een aanvraag doen om er tijdelijk een speelstraat van te maken. Dat kan in een straat waar uitsluitend woningen liggen, waar de snelheidslimiet 50 kilometer per uur is en waar geen lijnbussen passeren. Aanvragen indienen kan alleen in de vakantieperiode. Bij het inrichten van een speelstraat wordt de openbare weg over de volledige breedte afgesloten om kinderen alle ruimte te geven om te ravotten. Meer info bij de jeugddienst op 051/30.85.06.