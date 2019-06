Stad stimuleert jeugdverenigingen om op kamp te gaan in partnersteden VDI

13 juni 2019

11u41

Bron: VDI 0 Izegem Izegem heeft vijf partnersteden en doet een oproep naar de jeugdverenigingen om er op kamp te gaan. Wie toehapt, heeft recht op een subsidie.

“Onze stad heeft heel wat jeugdverenigingen en om op kamp te gaan, is het elk jaar even zoeken naar een originele en geschikte kampplaats, zowel voor het kamp tijdens de zomervakantie als kleine kampen of weekends in de loop van het jaar”, zegt jeugdschepen Lothar Feys (N-VA). “Daarnaast zijn er in Emelgem en in Kachtem ook logiesmogelijkheden voor jeugdverenigingen van buiten onze stad en dus ook mogelijkheden om groepen uit de partnersteden hier te ontvangen.”

Financiële steun

“Via het subsidiereglement voor activiteiten in en met de partnersteden kunnen we de jeugdverenigingen een financiële ondersteuning geven om naar die partnersteden te gaan of een buitenlandse groep naar Izegem te halen en zo een verbroedering op te starten”, verduidelijkt schepen van Internationale Samenwerking Kurt Himpe (N-VA). “De subsidie is afhankelijk van de afstand naar de partnerstad. Maar als een jeugdvereniging naar Izegem gehaald wordt, is er ook een financieel duwtje in de rug voor het opstarten van een samenwerking.”

De jeugddienst bezorgde ondertussen alle Izegemse jeugdverenigingen de nodige informatie. “Het kan de start zijn van een mooie verbroedering tussen de Izegemse jeugd en jongeren uit Bad Zwischenahn of Hilders in Duitsland, uit het Tsjechische Zlin, het Franse Belle of uit Hotton in Wallonië”, besluit Himpe.