Stad plaatst voederbakken voor zwerfkatten Valentijn Dumoulein

02 oktober 2019

12u13 0 Izegem De stad heeft in de omgeving van woonzorgcentrum ’t Pandje en zwembad De Krekel voederbakken voor zwerfkatten geplaatst. Op die manier wil de stad het zwerfkattenprobleem aanpakken en beter in kaart brengen.

Voor het vangen, steriliseren en terugplaatsen van zwerfkatten werkt de stad al even samen met vzw Hoop voor zwervertjes. “Vanzelfsprekend doen we nu dus ook beroep op hen om de voederbakken te plaatsen”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Lisbet Bogaert (N-VA). “De voederbakken zullen een plekje krijgen aan het zwembad, in de Heilig Hartstraat en aan woonzorgcentrum ’t Pandje, in de Mentenhoekstraat. “We geven ook graag nog eens mee dat mensen melding kunnen maken van zwerfkatten bij onze omgevingsambtenaar Marlies Decruy op het nummer 051/33.73.19 via omgevingsambtenaar marlies.decruy@izegem.be. Op die manier heeft de stad een volledig overzicht van het aantal oproepen en waar de zwerfkattenpopulatie zich voornamelijk bevindt”, aldus schepen Lisbet Bogaert.

Procedure zwerfkatten

Na melding bij het gemeentebestuur vangt de vzw Hoop voor zwervertjes met speciale kooien de zwerfkatten op die zich op het openbaar domein bevinden. De vzw houdt de kooien dagelijks nauwlettend in de gaten. Katten die gechipt of gekenmerkt zijn, worden meteen terug vrijgelaten. Gevangen katten brengt Hoop voor zwervertjes naar een erkende dierenarts. De dierenarts zal de katten ontwormen, kattinnen steriliseren en katers castreren. De dierenarts geeft de behandelde katten een knip in het oor als merkteken. Bij katten met kattenaids of een andere ongeneeslijke ziekte wordt euthanasie overwogen. Daarna laat de vzw Hoop voor zwervertjes de katten opnieuw vrij op de plaats waar ze gevangen werden. “Op die manier verhinderen we dat katten zich nog voortplanten in het wild, anderzijds houden ze wel nog een territorium bezet, wat dan weer een goede zaak is”, besluit schepen Lisbet Bogaert.