Stad overhandigt eerste thesisprijs aan Sam Geldof Valentijn Dumoulein

06 maart 2020

11u05 0 Izegem Op donderdag 5 maart overhandigde bibliotheekschepenKurt Himpe (N-VA) tijdens een officiële plechtigheid in de thesisprijs van de stad Izegem aan laureaat Sam Geldof. Hij hield tijdens de plechtigheid ook een lezing over zijn masterproef waarna hij een cheque ter waarde van 800 euro ontving. Het is de eerste keer dat de thesisprijs uitgereikt werd.

Hij studeerde af als architect aan de Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas (KU Leuven). Zijn masterproef “Structuur als Architectuur-Generator” bestudeert hoe een architecturaal idee kan geïnspireerd worden vanuit de structuur van bestaande gebouwen. Voor de concrete uitwerking van zijn proef nam Sam Geldof de gebouwen van drukkerij Strobbe onder de loep. “Die gebouwen vormen het onderwerp van een groots project van de stad Izegem. Tijdens deze bestuursperiode willen we de site Strobbe omvormen tot een nieuwe thuis voor de bibliotheek, de Kunstacademie, het historisch stadsarchief en de heemkundige kring. Plannen die meer en meer concreet worden en die een boeiende uitdaging vormen tijdens de volgende jaren”, zegt schepen Himpe.

Maquette

“Al te vaak verdwijnen thesissen van studenten roemloos in een kast. En dat is een spijtige zaak. Thesissen zijn vaak heel interessant om er méér mee te doen. Daarom nam ik in 2017 het initiatief om een Izegemse thesisprijs in het leven te roepen. Niet alleen om een meerwaarde te creëren voor de master- of bachelorproeven, maar ook om studenten aan te moedigen een Izegems onderwerp te kiezen voor de thesis. We hopen dat andere studenten het voorbeeld van deze laureaat volgen. De volgende thesisprijs wordt uitgereikt in 2021”, verduidelijkt Kurt Himpe.

De grote maquette van de voormalige drukkerij Strobbe die bij de masterproef hoort, krijgt een plaats in de leeszaal van de bibliotheek. “Een heuse publiekstrekker die de bibliotheekbezoeker even meeneemt in de droomwereld van de laureaat om van de drukkerij een bibliotheek te maken”.