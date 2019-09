Stad maakt van kerstmarkt tweedaagse 'Winterbatjes', Pekkerscorrida verdwijnt Valentijn Dumoulein

13 september 2019

09u37

Bron: VDI 0 Izegem De jaarlijkse kerstmarkt ondergaat een metamorfose. De stad wil er een soort 'Winterbatjes' van maken en breidt het parcours uit naar de Grote Markt en de Marktstraat. Het evenement zal voortaan ook een tweedaagse zijn. Door de verschuivingen verdwijnt de Pekkerscorrida wel van de kalender.

De kerstmarkt vond in een verder verleden nog op de Grote Markt plaats, maar de voorbije jaren kreeg het evenement een vaste stek in de omgeving van de Sint-Tillokerk. Daar komt op zaterdag 21 en zondag 22 december verandering in.

"Omdat we de handelaars uit het centrum er meer willen bij betrekken zal het parcours zich dit keer ook uitstrekken over de Marktstraat en Grote Markt", belooft schepen van Feestelijkheden Lisbet Bogaert (N-VA).

"Met de nieuwe straten erbij zal de kerstmarkt dit jaar groter dan ooit zijn. We willen er dan ook een soort 'Winterbatjes' van maken."

Pop-ups

Belangrijk voor de stad is dat het aanbod dit keer uit meer bestaat dan de gebruikelijke drank- en eetstandjes.

"Alle geïnteresseerde handelaars zijn welkom om iets te doen", zegt de schepen. "Zo zouden we in de Marktstraat graag standen en pop-upwinkels in leegstaande handelspanden te zetten. Ook de standhouders van creabeurs Zelvegemakt zijn aangeschreven om die dag aanwezig te zijn met hun spulletjes. Er zijn ook plannen om een kinderwinterdorp en enkele kermiskramen te voorzien."

Pekkerscorrida sneuvelt

Het was STiP-raadslid Kurt Grymonprez die de nieuwe formule op de gemeenteraad ter sprake bracht. "Hoewel we de vernieuwde aanpak toejuichen, is het wel spijtig dat de Pekkerscorrida moet sneuvelen", zegt hij. "Deze loopwedstrijd was een vaste waarde van de kerstmarkt. We stellen voor deze kerstloop wel nog te laten plaatsvinden en om het budget te verhogen." Schepen Bogaert bevestigt het schrappen van de corrida. "We merkten dat de wedstrijd wat aan populariteit heeft ingeboet. Daarom hebben we ervoor gekozen om de financiële bijdrage van de stad die naar de corrida gaat voor andere zaken in het nieuw concept aan te wenden. Als bestuur moeten we nu eenmaal keuzes maken." Het stond de organiserende Izegemse Vrijetijds- en Atletiekclub vrij om de loopwedstrijd nog op eigen houtje te laten plaatsvinden. "Maar daar hebben we helaas het budget niet voor", reageert voorzitter Koenraad Vandommele. "We zijn een kleine club en hebben die middelen niet. Vroeger leverden we de logistiek en sprong de stad op financieel vlak bij. We konden ook kiezen om zelf een drankenstand te plaatsen, maar de concurrentie is op een kerstmarkt zo groot dat dit ons geen goed idee leek. Daarom gaat de Pekkerscorrida niet meer door. We betreuren dat, maar wensen de organisatoren verder alle succes toe." (VDI)