Stad lanceert 'klimaatfactor': tien procent extra budget om grote bouwprojecten milieuvriendelijker te maken Valentijn Dumoulein

23 januari 2020

13u41 0 Izegem Bij alle grote wegen- en bouwwerken in de stad tien extra procent budget voorzien om milieuvriendelijke maatregelen te nemen. Die zogenaamde ‘klimaatfactor’ is de grootste blikvanger in het kersverse klimaatplan van de stad.

Het stadsbestuur maakt de komende vijf jaar 43 miljoen euro vrij voor een reeks investeringen. Daarin is er onder andere aandacht voor een ‘Groenvisie’, die toont waar Izegem zijn groen nog kan opknappen of nieuw aanleggen. Die visie maakt op zijn beurt deel uit van een groter klimaatplan dat dinsdag op de gemeenteraad is goedgekeurd. Doel van dat plan is een reeks acties opsommen die Izegem moeten helpen om tegen 2030 de C02-uitstoot met 40 procent te verminderen.

