Stad lanceert Izegembon om lokale handel in coronatijden te steunen Valentijn Dumoulein

01 mei 2020

17u25 0 Izegem Om inwoners te overtuigen ook in en na de coronacrisis lokaal te kopen is er vanaf vandaag een Izegembon te koop. Wie voor bijvoorbeeld 100 euro bonnen koopt, kan zo na de coronaperiode dankzij een financieel steuntje van de stad120 euro spenderen bij de Izegemse handels en –horecazaken die verplicht moesten sluiten.

De stad betaalt het totale bedrag rechtstreeks aan de handelszaak in kwestie. “Op die manier vergroten we op korte termijn de inkomsten van de handelaars en geven we de consument een stevige duw in de rug om maximaal lokaal te kopen”, zegt schepen van Economie Lisbet Bogaert.

Elke Izegemnaar ouder dan 16 jaar kan maximaal 100 bonnen aankopen via de webshop op izegembon.izegem.be of aan het loket in het stadhuis. Per bon van 20 euro financiert de stad een extra bedrag van vier euro. De bonnen moeten worden gekocht in mei en worden ingewisseld in de periode begin september - eind december. “

Niet voor alle handelaars

Enkel Izegemse handelaars die verplicht moesten sluiten kunnen deelnemen en dat is niet naar de zin van de oppositiepartijen, die een eigen reglement op een extra digitale gemeenteraad voorlegden. “En dat terwijl alle handelaars onder deze crisis lijden”, zegt Kurt Grymonprez (STiP). “Wij hadden voorgesteld dit voor alle handelaars op en te stellen, maar dit en tien andere voorstellen werden gewoon van tafel gevaagd. Een kaakslag voor de ganse oppositie. Ook ons voorstel om geen terrasbelasting aan te rekenen is weggestemd. Die Izegembon is er ook voor de horeca en dan gaan ze die toch belasten eens ze weer open gaan en een terras mogen zetten. Onbegrijpelijk.”