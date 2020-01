Stad lanceert fietsbeloningssysteem Buck-e in tien scholen Valentijn Dumoulein

15 januari 2020

10u11 0 Izegem Sinds begin deze week kunnen kinderen uit tien Izegemse basisscholen digitale munten verzamelen die ze op de jaarlijkse kermis in september kunnen uitgeven. Om dat te doen volstaat het om met de fiets naar school te komen. Izegem is de vijfde stad in Vlaanderen waar fietsbeloningssysteem Buck-e gelanceerd is.

Om te kunnen deelnemen moeten ouders hun kind via een website registreren. “Daarna bevestigen ze een chip aan de fietsspaken of boekentas en bij aankomst op school wordt die geregistreerd”, zegt mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA). “Per dag kunnen ze zo één punt ter waarde van tien eurocent verdienen. Op een schooljaar kunnen ze zo makkelijk tot vijftien euro zakgeld voor de kermis sparen. In moeilijke periodes, zoals de winter of dagen met slecht weer, kunnen de kinderen dubbele punten verdienen. Zo motiveren we hen om te blijven voor de fiets te kiezen en weren we meer auto’s uit schoolomgevingen.”

Extra ritje op kermis

De stad trok 90.000 euro voor de installatie van de hardware. Per jaar voorziet ze nog eens 10.000 euro om de beloningen te kunnen uitbetalen. Foorkramers kiezen zelf wat ze in ruil voor de punten geven. Dat varieert van een extra ritje tot meer oliebollen. In totaal zijn 1.200 Izegemse scholieren met Buck-e gestart. Volgens het Antwerpse technologiebedrijf Flow Pilots, dat het systeem ontwikkelde, zijn in de vier andere gemeentes al de helft meer leerlingen met de fiets naar school gekomen.

Fietstunnels

De stad denkt er ook over na om een reader in de fietstunnels onder de Rijksweg te hangen, om op die manier scholieren de veiligste route te laten gebruiken. Scholieren Amélie en Jerôme Holvoet zijn alvast fan van Buck-e. “Het motiveert ons om zo veel mogelijk met de fiets langs te komen en dat werkt. We kijken nu al uit naar de kermis in september.”

Naast een systeem als Buck-e blijft de stad ook inzetten om schoolstraten. Voor de Heilige Familieschool op de Bosmolens zoeken ze nog vrijwilligers die ’s ochtends de permanentie doen.