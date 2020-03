Stad lanceert actie #Izegemhelpt en zoekt vrijwilligers Er komen ook steunmaatregelen voor lokale ondernemers Valentijn Dumoulein

17 maart 2020

16u18 4 Izegem Nu het coronavirus zich steeds verder verspreidt, start het stadsbestuur met de actie #Izegemhelpt. Zo wil ze er mee voor zorgen dat wie aandacht en hulp nodig heeft, die ook krijgt. Via een website kun je je als vrijwilliger vaanmelden.

“De gezondheid en het welzijn van iedereen is de grootste prioriteit”, zegt burgemeester Bert Maertens. “Daarom roep ik alle inwoners op de strikte maatregelen ernstig te nemen en ze goed op te volgen. Tegelijk vraag ik de steun en medewerking van wie kwetsbaren wil helpen. Met de actie #Izegemhelpt willen wij er voor zorgen dat iedereen die onze aandacht en hulp nodig heeft, die ook effectief krijgt. Ik ben er zeker van dat de Izegemnaars hun warm hart voor elkaar meer dan ooit zullen tonen. Help dus zeker je familie en buren of meld je bij ons aan als vrijwilliger. Alleen samen kunnen we deze crisis de baas.”

#Izegemhelpt

Onder het motto #Izegemhelpt zal de stad alle zorgvragen enerzijds en het aanbod vrijwilligers anderzijds gestructureerd matchen. Inwoners die zelf hulp nodig hebben, kunnen dat aan de stad laten weten op izegemhelpt.izegem.be of door te bellen naar 051/33.73.00. Inwoners die graag willen helpen, kunnen zich ook via dit platform registreren. Tachtigplussers zijn de meest kwetsbare groep. Deze groep wil de stad opbellen met de vraag of ze specifieke noden hebben of gewoon om een praatje te slaan. Voor de bewoners van rusthuis De Plataan voorziet de stad de mogelijkheid om te skypen. Zo kunnen zij contact houden met familie en vrienden, die hen door de maatregelen nu tijdelijk niet kunnen bezoeken.

Economische steunmaatregelen

Ook de economie krijgt stevige klappen. De stad werkt daarom een aantal steunmaatregelen uit om ondernemers een hart onder de riem te steken, bovenop de Vlaamse en federale maatregelen. De inning van de bedrijfsbelastingen wordt opgeschort. Op de wekelijkse zaterdagmarkt mogen sinds de afkondiging van de federale maatregelen alleen nog voedingskramen staan. Zolang deze maatregel van kracht is, zullen marktkramers die andere zaken aanbieden, hun standgeld niet moeten betalen. Ook de terrasbelasting is geschrapt. Het stadsbestuur plant nog een aantal maatregelen om getroffen sectoren te ondersteunen. Het schepencollege zal zich hier de komende weken verder over buigen.