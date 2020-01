Stad Izegem start digitalisering bevolkingsregisters Valentijn Dumoulein

23 januari 2020

10u01 0 Izegem Het Izegemse stadsarchief moet het even stellen zonder de historische bevolkingsregisters. “Vandaag werden honderden registers opgehaald voor de grootste digitaliseringsoperatie uit de geschiedenis van onze stad”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

Deze digitaliseringsoperatie wordt begeleid door de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest. “Het gaat om de bevolkingsregisters van de jaren 1830 tot de jaren 1970”, verduidelijkt de archiefschepen. “Er worden 182 bevolkingsregisters en indexen gedigitaliseerd. Daarnaast ook 36 boeken met huwelijksakten, 88 boeken met overlijdensakten en 20 boeken met geboorteakten. Ook van Kachtem worden er 5 boeken met akten gedigitaliseerd en van Emelgem 20 boeken.”

“We investeren in deze bestuursperiode 64.000 euro in het archief, meer specifiek in de digitaliseringsoperatie. Daardoor zullen de vragen voor genealogisch onderzoek in de toekomst grotendeels beantwoord kunnen worden door een online platform waar de aktes van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters ter beschikking zullen gesteld worden indien ze openbaar zijn”, besluit Himpe.