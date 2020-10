Stad Izegem is twee schilderijen van Leo Paret rijker CDR

12 oktober 2020

15u27 0 Izegem De Izegemse stedelijke kunstcollectie is uitgebreid met twee grote schilderijen van de hand van kunstschilder Leo Paret. Beide kunstwerken werden aan de stad geschonken.

“Er is een duidelijke link tussen de kunstschilder en de stad Izegem”, weet cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). “Leo Paret, die leefde van 1896 tot 1976, was de zoon van een toenmalig Izegems schoenfabrikant. Hij volgde opleidingen in Brugge, Antwerpen en Amsterdam en was één van de inspiratoren om in Brugge een openluchtspel te organiseren, wat in 1938 leidde tot het Heilig Bloedspel door de redemptorist Jozef Boon. Brugge was voor hem een inspiratie en de twee kunstwerken die geschonken worden zijn twee Brugse stadsgezichten. De schilderijen die aan de stad werden geschonken zijn al enkele generaties in eigendom van de familie van de schenkers uit Ukkel. Zij deden het voorstel tot schenking omwille van de link met Izegem en om te vermijden dat de kunstwerken zouden verloren gaan. We gaan dan ook heel graag in op het voorstel en zorgen zeker voor een mooie plaats.”

Expositie

De stad Izegem beschikt over een ruime collectie kunstwerken en in de meeste gevallen gaat het om schenkingen. “Heel wat van de schilderijen, etsen, ingekaderde foto’s en andere kunstwerken staan of hangen in het stadhuis”, aldus Himpe. “Maar een groot aantal bevindt zich in het stadsarchief en onlangs maakten we al werk van een nieuw opbergsysteem. Een aantal kunstwerken in het stadhuis is geen eigendom van de stad, maar sinds 1997 in bruikleen gegeven door de Vlaamse Gemeenschap. Daaronder bevinden zich werken van gerenommeerde kunstschilders. Bedoeling is om al deze kunstwerken eens grondig te inventariseren, wat dan moet leiden tot een expositie.”