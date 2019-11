Stad investeert in nieuw zelfuitleensysteem voor bibliotheek Valentijn Dumoulein

21 november 2019

10u05 2 Izegem De bibliotheek krijgt een nieuw zelfuitleensysteem. De provincies Limburg en Oost-Vlaanderen schakelden dit jaar al over en de provincie West-Vlaanderen komt in het voorjaar van 2020 aan de beurt.

“Deze investering is noodzakelijk om in het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) te stappen dat in heel Vlaanderen zal gebruikt worden”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA). Sinds 1996 gebruikte de Izegemse bibliotheek het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS). “Vanaf het voorjaar 2020 wordt overgeschakeld op EBS en daarvoor kan het zelfuitleensysteem niet aangepast worden”, verduidelijkt schepen Himpe. “Het gaat om een investering van twaalfduizend euro voor nieuwe computers en scanners bij de zelfuitleenbalies. Het vorige zelfuitleensysteem in de Izegemse bibliotheek dateert van 2014.”

Bibliotheek twee weken gesloten

“Om de overgang optimaal te kunnen laten verlopen, zal de bibliotheek vanaf 23 maart twee weken moeten sluiten”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Tijdens deze periode zal het bibliotheekpersoneel een opleiding krijgen om met de nieuwe hard- en software te leren omgaan. Er zullen nog een aantal praktische maatregelen getroffen worden om de gebruikers van de bibliotheek op de hoogte te brengen van de tijdelijke sluiting.”

“Voor de gebruikers zal er weinig veranderen door de ingebruikname van het nieuwe zelfuitleensysteem. De betaalautomaat kreeg al een update in het kader van de GDPR en door die update waren contactloze betalingen al mogelijk. Boeken ingeven of uitlenen kan nu naast de bibliotheekkaart ook al met de identiteitskaart, maar de nieuwe scanners zullen ook kaarten op de smartphone herkennen”, besluit schepen Himpe.