Stad investeert in digitalisering historisch archief Valentijn Dumoulein

19 november 2019

12u03 0 Izegem De stad maakt volgend jaar 64.000 euro vrij om te investeren in zijn historisch archief. “We gaan ons daarbij specifiek toeleggen op de digitalisering van aktes van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters”, zegt archiefschepen Kurt Himpe (N-VA).

Het stadsarchief wordt steeds populairder. Het aantal aanvragen verdubbelde in één jaar tijd. Per week is er gemiddeld een aanvraag om het archief te raadplegen. “In de meeste gevallen gaat het om stamboomonderzoek”, zegt coördinator van de Intergemeentelijke Archiefdienst IGA Leen Breyne. “Daarnaast zijn er ook meer en meer aanvragen voor historisch onderzoek en in mindere mate voor bouwonderzoek.”

Wie het stadsarchief online wil raadplegen kan sinds begin dit jaar gebruik maken van het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen (Probat). Op dit moment staan er ongeveer 3.000 zaken in die inventaris.

In de bibliotheek bevindt zich ook een schaduwarchief met geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes uit Izegem, Emelgem en Kachtem tot 1914. Dat schaduwarchief werd tijdens de vorige jaren gemiddeld 120 keer per jaar geraadpleegd. Door de online inventaris, de verdere digitalisering van de aktes en het online platform verwacht de stad de volgende jaren nog meer aanvragen.