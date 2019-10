Stad investeert 43 miljoen euro in nieuwe evenementenhal, kunstacademie en groenere pleinen Burgers kunnen op 24 oktober hun mening over de plannen geven Valentijn Dumoulein

22 oktober 2019

14u39 2 Izegem Binnen vijf jaar moet de stad er niet alleen groener en netter uitzien, maar zal ze ook een nieuwe evenementenhal, kunstacademie en bib hebben. Het zijn de voornaamste pijlers uit het meerjarenplan. De stad maakt 43 miljoen euro vrij en investeert daarmee een derde meer dan de vorige bestuursperiode. Burgers kunnen donderdagavond hun mening over de plannen geven.

Site Baertshof

De stad lichtte in januari al een tipje van de sluier over wat er tussen 2020 en 2025 in Izegem zal veranderen. Veel nieuws bevat het daaruit voortgevloeide meerjarenplan niet, al staan er nu wel concretere cijfers tegenover. Zo zal de verhuis van de kunstacademie, bib en het stadsarchief naar site Baertshof 13,5 miljoen euro kosten. “De grootste uitgave op de planning, maar dit moet dan ook een prestigeproject worden”, maakt burgemeester Bert Maertens (N-VA) zich sterk. “Met vandaag al 2.600 leerlingen van de kunstacademie en meer dan 10.000 bibliotheekbezoekers per maand bloeien deze instellingen als nooit te voren. Als we beide bundelen in het hart van onze stad wordt dat dé trekpleister in ons centrum én versterkt dat ook onze handelskern.”

Heraanleg wegen en fietspaden

Nog eens 13,3 miljoen euro gaat naar de (her)aanleg en het onderhoud van wegen en fietspaden. Volgend jaar staat de heraanleg van de Kachtemse- en Vijfwegenstraat op het programma. De jaren daarna volgen de Hogestraat, Ambachtenstraat en het stuk Kortrijksestraat tussen de Pape- en Hondekensmolenstraat. Tot slot krijgt ook de dorpskern van Emelgem een grondige opfrisbeurt. Er gaat 420.000 euro meer naar het onderhoud van wegen.

Fietsen tellen

Het fietsplan krijgt een prijskaartje van 1,3 miljoen euro. “Geld dat naast de aanleg van nieuwe fietspaden zal dienen voor de inrichting van fietsstraten en snelheidsremmende maatregelen”, belooft schepen Caroline Maertens. “We voorzien ook opbergkluisjes aan onder andere het station, laadpunten voor elektrische fietsen en fietsverzamelpunten, van waar jongeren in groep naar school kunnen fietsen.” Er komt ook een (bij voorkeur mobiele) fietstelpaal, die toont hoeveel fietsers langs een bepaalde locatie passeren, en nog dit najaar gaat de stad fietsende scholieren belonen met spaarpunten voor de kermis.

Zaal ISO verdwijnt, maar dat betekent niet dat de nieuwe hal met zekerheid daar zal komen Burgemeester Bert Maertens

Nieuwe evenementenhal

Nieuw is dan weer dat de verouderde zaal ISO tegen de vlakte gaat. In de plaats komt een nieuwe multifunctionele evenementenhal. “We trekken daar 2,25 miljoen euro voor uit, maar de precieze locatie staat nog niet vast. Zaal ISO verdwijnt, maar dat betekent niet dat de nieuwe hal met zekerheid daar zal komen. Verder onderzoek moet dat nog uitwijzen.”

Groenere pleinen en bebossing

Met de heraanleg van de Melkmarkt in het voorjaar van 2020 wordt het startschot gegeven van een ruimer groenplan van 1,3 miljoen euro. Beton wijkt voor meer groen en picknickbanken. Vallen daar verder onder: de herinrichting van het park aan de Paterskerk en de parkzone aan Ten Bos op de Bosmolens, de vergroening van de Korenmarkt, Centrumbrug en invalswegen en de opfrissing van park Steendam (achter het KBC-gebouw in de Gentsestraat). “We engageren ons ook om nog eens 1 miljoen euro extra te spenderen aan bebossing”, gaat de burgemeester verder. “Geld dat kan dienen om extra hectares voor Wallemote-Wolvenhof of het Rhodesgoed aan te kopen. We plannen ook bomen op een deel van onze gronden aan de Vageween- en Egaalstraat.”

De stad komt zo uit op een kostenplaatje van 43 miljoen euro. “De voorbije zes jaar hebben we de schulden doen dalen van 45 naar 25 miljoen euro”, weet financiënschepen Tom Verbeke. “Daardoor kunnen we nu tien miljoen euro meer investeren in vergelijking met toen. Snoeien om te groeien, heet dat.”

Op donderdag 24 oktober buigen de adviesraden zich om 19 uur over het meerjarenplan in zaal ISO. Ook inwoners mogen hun mening geven. Inschrijven kan via communicatie@izegem.be.

Van ‘Pekkerspas’ tot extra geld voor Vlaamse feestdag

Het meerjarenplan omvat nog een reeks andere opvallende kleinigheden. Een overzicht:

- De stad gaat het groenonderhoud in de wijken uitbesteden aan privéfirma’s die aan sociale tewerkstelling doen.

- De Dam nabij Wandel op de Mandel moet een groene ontmoetingsplaats worden. Ook pop-ups kunnen op die locatie.

- De begraafplaats in de Reperstraat wordt toegankelijker voor rolstoelen.

- Er komt een volwaardige speelpleinwerking in Kachtem.

- Twee nieuwe kunstgrasvelden in Emelgem en Kachtem, de aanleg is net begonnen.

- Er komen looproutes vanuit de dorpskernen.

- Het aankoopbudget voor sportmateriaal verdubbelt tot 24.000 euro.

- De toelage voor de Vlaamse feestdag verdubbelt naar 25.000 euro.

- De Izegemse Triatlon krijgt voortaan 6.000 euro steun in plaats van 3.500 euro.

- Er komt een ‘Pekkerspas’ , een soort cheque waarmee burgers, bedrijven of ondernemers evenementen kunnen organiseren.

- Het aantal maaltijdpunten voor Zorg Izegem breidt uit.

- Voedselbank De Stamper evolueert tot een sociale kruidenierszaak.

- Er komt een driejaarlijks vrijwilligersfeest.

- De website van de stad krijgt een nieuw jasje.