Stad huldigt afscheidnemend voorzitter Economische Raad Valentijn Dumoulein

17 juli 2019

16u08

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Nu de cellen landbouw, bedrijven en kleinhandelvan de Stedelijke Economische Raad geinstalleerd zijn, neemt de stad op gepaste wijze afscheid van Roland Handsaeme. De ondernemer zette zich ruim 25 jaar in voor de raad en werd dinsdagavond op gepaste wijze in de bloemetjes gezet.

Roland Handsaeme vormde de tweede generatie van het bedrijf Handsaeme Machinery. Dat spitst zich toe op automatische afwerkingsmachines voor de tapijtindustrie en houtsector en creatief maatwerk voor andere industriële takken.

Alle hoeken van het land

“In de loop van de laatste zesentwintig jaar kreeg ik de gelegenheid om met een gedreven ploeg vertegenwoordigers van het lokale economische leven en lokale politici een boeiend parcours aan activiteiten te volgen”, aldus Roland Handsaeme. “Jaarlijkse studiereizen brachten onze ploeg tot in alle hoeken van het land en we bezochten een resem schitterende bedrijven. Een van de hoogtepunten was een bezoek aan de Mercedes Benz-fabriek in Bremen.”

Advies geven

“We reikten ook lange tijd architectuurprijzen uit en zo leverde de raad een niet te onderschatten bijdrage tot de bevordering van kwalitatieve architectuur. Er waren ook enkele memorabele tentoonstellingen. Zo presenteerden we Izegem op economisch vlak ooit aan onze Duitse partnerstad Bad Zwischenahn. Ook ‘Ode aan het Hout’ was goed voor vele duizenden bezoekers. De belangrijkste prestatie van de raad is echter een constante, rode draad: plaatselijke beleidsmakers advies geven en hen de verzuchtingen en verlangens van de lokale industrie en handel overmaken. Ik ben er van overtuigd dat we in die zin altijd onze opdracht trouw, in eer en geweten en onpartijdig hebben ingevuld.”