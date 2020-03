Stad geeft positief advies voor hogere lozingsnorm kobalt bij Cargill Valentijn Dumoulein

13u20 0 Izegem Het stadsbestuur heeft aan Cargill groen licht gegeven voor de verhoging van de kobaltnorm bij het lozen van afvalwater in het kanaaL Een grote verrassing is dat niet, want het gaat om de regularisatie van een bestaande situatie.

Vlaams Belang trok in januari aan de alarmbel en vroeg zich af of de verhoogde kobaltnorm een gevaar voor de bevolking inhield. Kobalt is een metaal dat zowel in de lucht, water, bodem of levende organismen voorkomt. Pas bij een dagelijkse inname tussen 25 en 50 milligram is het matig giftig. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hanteert een lozingsnorm van 0,5 microgram per liter in waterig milieu. Cargill vroeg een uitbreiding tot 1 microgram per liter voor de Noordkaai en tot 2,1 microgram per liter voor de Zuidkaai. “We vroegen advies aan de VMM en die gaf een positief advies. Als zij – de experts zijnde – dat doen, volgen wij hen daarin”, zegt bevoegd schepen Caroline Maertens (N-VA). Het is uiteindelijk de provinciale deputatie die over de aanvraag moet beslissen.