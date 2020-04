Stad geeft groen licht voor bouw woontoren(s) Blauwpoorte, ondanks bezwaren Valentijn Dumoulein

14 april 2020

12u53 0 Izegem Het stadsbestuur van Izegem geeft groen licht voor de volledige realisatie van project Blauwpoorte op het terrein van voormalig serrebedrijf Scheldeman. Er waren eerder 36 bezwaren binnen gekomen, vooral met betrekking tot de woontoren van 14 verdiepingen en de impact op de fauna en flora.

Fase 1 en 2 van het project waren al vergund en nu is er dus ook een toestemming om de derde fase van het ambitieuze project van ontwikkelaar Urbes op te starten. Daardoor mogen er op de site van 2,5 hectare 7 woonblokken met in totaal 160 tot 180 woningen bijkomen. Slechts 14 procent van het terrein wordt bebouwd, de rest is openbaar groen. En net daar wringt voor 36 mensen het schoentje. Zij hekelen onder andere de bouwhoogte, met als uitschieter de hoogste toren van 14 verdiepingen.

Geen hinder

“Uit adviezen van de bevoegde instanties blijkt dat we deze vergunning kunnen toekennen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA). “In de hoogte bouwen mag volgens de richtlijnen op die locatie, maar dat moet in relatie tot het kasteel staan. Hoe verder weg van het kasteel, hoe hoger het mag. De keuze om in de hoogte te bouwen komt er ook om heel wat openbaar groen te kunnen voorzien. Dat zal voor iedereen toegankelijk zijn en dus een verlengde van het Blauwhuispark vormen.” Het Agentschap Natuur & Bos verleent ook gunstig advies en is van mening dat het project de fauna en flora er niet zal schaden. “Het gebouw is zo georiënteerd dat de schaduw op het kanaal zal vallen”, aldus de schepen. Ook naar de veiligheidsdiensten en een voldoende sociale mix van woningen op de site is gekeken. Mensen vergeten soms van waar dit dossier komt: vroeger was het Blauwhuispark niet toegankelijk en stonden er op de site waar nu Blauwpoorte staat serres. Op vandaag is er een mooi alternatief voorzien, mét extra openbaar groen.”

STiP kritisch

Oppositiepartij STiP is niet tegen het project op zich, wel tegen de manier waarop het volgens hen goedgekeurd werd. “Voor dit dossier werd te weinig onderzoek gedaan en overleg gepleegd met de buurt”, zegt raadslid Kurt Grymonprez. “Ook de gemeenteraadsleden werden te weinig geïnformeerd. Tussen de laatste commissie openbare werken en mobiliteit en de eerstkomende zal er 3 maanden zitten. Dit bestuur maakt de gemeenteraadsleden monddood.”