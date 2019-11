Stad geeft burgers budget om projecten te realiseren Valentijn Dumoulein

07 november 2019

10u51 0 Izegem Het stadsbestuur wil via een zogenaamd ‘burgerbudget’ inwoners projecten laten voorstellen om te realiseren. Daarna kunnen buurtbewoners stemmen over het project dat hen het interessantst lijkt. De stad maakt er vanaf 2021 drie jaar op rij twintigduizend euro voor vrij.

“We trekken voor dit burgerbudget telkens naar een andere deelgemeente of wijk, zoals Emelgem en Kachtem, het centrum, de Mol of de Bosmolens”, vertelt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “In 2021, 2022 en 2023 komen telkens twee gebieden aan bod. Daarna niet meer, want de opzet is dat alle projecten nog deze legislatuur gerealiseerd kunnen worden. Burgers kunnen voorstellen doen en samen met hen proberen we te berekenen hoeveel dat zou kosten.”

Hangmatten

Per jaar trekt de stad daar twintigduizend euro voor uit. “Maar dat kunnen dus meerdere projecten per gebied zijn”, legt Maertens uit. “We trekken om de twee jaar ook een apart kinderbudget van tienduizend euro uit. De leden van de kindergemeenteraad kunnen aangeven wat zij graag zouden realiseren. De projecten moeten de buurt versterken, individuele belangen tellen niet mee. Dat kan bijvoorbeeld het plaatsen van picknickbanken zijn, maar evengoed hangmatten aan Wandel op de Mandel. Zolang het maar ontmoetingen tussen mensen stimuleert.”