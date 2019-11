Stad gaat sigarettenpeuken op straat aanpakken Valentijn Dumoulein

29 november 2019

14u58 1 Izegem Oppositiepartij sp.a vroeg op de gemeenteraad of de stad actie zal ondernemen om rokers te sensibiliseren hun peuken niet op de grond te gooien. De stad belooft extra geld vrij te maken.

De stad belooft in het meerjarenplan extra geld vrij te maken voor een sensibiliseringscampagne, onder andere via banners. “We kunnen niet blijven zwerfvuilacties organiseren”, zegt burgemeester Bert Maertens. “Dat is de taak van de stad niet. Er moet iets veranderen aan het gedrag van de mensen. We willen sensibiliseren, maar zien het niet haalbaar om te handhaven. Het is enerzijds geen taak van de politie om daar op te controleren en het is ook niet haalbaar om hier gemeenschapswachten voor in te zetten.”

Schepen Caroline Maertens belooft wel te bekijken of er bij de bestelling van nieuwe vuilnisbakken ook plaats is voor exemplaren met een asbak aan.