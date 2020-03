Stad- en gemeentehuizen dicht, alleen op afspraak open voor dringende zaken Valentijn Dumoulein

17 maart 2020

10u18 0 Izegem Door het coronavirus gaan sommige stadhuizen helemaal dicht, andere hanteren beperktere openingsuren. Er wordt wel nog op afspraak gewerkt voor dringende zaken.

In Izegem gaat het stadhuis tot 3 april dicht. Heel wat zaken kun je wel nog snel en makkelijk digitaal opvragen via de e-loketten van de gemeentes. Wie voor Izegem niet vindt wat hij zoekt, kan op afspraken.izegem.be checken of bellen op 051/337.300. In Meulebeke zijn het gemeentehuis en sociale dienst alleen op afspraak te bezoeken. Meer info via info@meulebeke.be of op 051/48.80.80. In Oostrozebeke, Ingelmunster en Lendelede kun je ook alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht. Voor dringende zaken kun je nog aan de voordeur bellen. Meer info op de gemeentelijke website.