Stad eist dat Ventilus-hoogspanning in Izegem ondergronds gaat Valentijn Dumoulein

21 juni 2019

10u45

Het stadsbestuur van Izegem bekent nu ook kleur omtrent het Ventilus-hoogspanningsproject. Ze wil dat de nieuwe verbinding op zijn grondgebied helemaal ondergronds wordt aangelegd. Dat raakte duidelijk op de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit. Vijftig bezorgde burgers kwamen met spandoeken luisteren.

De kwestie kwam op de commissie na een bezorgde vraag van raadslid Geert Leenknecht (Open VLD). Hij wilde eerst een extra gemeenteraad samenroepen, maar de kwestie kwam dus donderdagavond in een ander overlegorgaan aan bod.

Acht kilometer ondergronds

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) vertolkte er het standpunt van de stad, dat tegen 27 juni naar de Vlaams Overheid moet worden gestuurd. “Omdat Izegem een transformatiestation op zijn grondgebied heeft, kunnen we het Ventilus-project in tegenstelling tot gemeentes als Wingene, Lichtervelde of Torhout niet weigeren”, lichtte hij toe. “Omdat we op dat vlak al een zekere overlast hebben, eisen we dat de kabel van 380 kilovolt over ons hele grondgebied ondergronds gaat. We spreken dan over een lengte van 8 kilometer en dat traject moet maximaal gelijk lopen met de E403-snelweg.Op die manier hinderen we zo weinig mogelijk woningen en landbouwgronden. We vragen ook om verder gelijkstroom of andere alternatieven te onderzoeken én om een bestaand stukje hoogspanning meteen ook mee ondergronds te stoppen.”

Tracé 4?

Het Izegems advies sluit naadloos aan op dat van de provincie, die gisteren al meldde dat het project zoveel mogelijk ondergronds moet gebracht worden. Welk voorgesteld tracé de ondergrondse verbinding van de E403 tot aan het nieuwe transformatiestation in aanbouw in Lendelede moet volgen, is nog niet duidelijk. “Tracé vier komt het meest in de buurt, maar wat ons betreft mag dat nog wat zuidelijker zodat er zo weinig mogelijk hinder is”, aldus de burgemeester. De oppositiepartijen waren het in grote lijnen eens met het standpunt van de stad, al waren er ook vragen om de ondergrondse verbinding over een langere afstand door te trekken of masten met minder straling te overwegen.

Maandag buigt het schepencollege zich nog over het voorstel tot beslissing, al lijkt dat eerder een formaliteit.