Stad belt 80-plussers op tijdens coronacrisis Valentijn Dumoulein

19 maart 2020

17u15 0 Izegem Het stadsbestuur zal de komende dagen twaalf van haar medewerkers inschakelen om de 80-plussers in Izegem op te bellen. “We beseffen dat zij tot de meest kwetsbare doelgroep behoren. We willen hun noden en bezorgdheden kennen. Een telefoontje is een uitstekende manier om deze inwoners te informeren en te bevragen”, zegt burgemeester Bert Maertens.

De vrijetijdsinfrastructuur van de stad is ondertussen gesloten. In het stadhuis kun je tot minstens 3 april alleen voor dringende zaken nog terecht. Daardoor is het voor heel wat medewerkers een pak rustiger. “Enkele van die medewerkers zullen de komende weken de 1.541 Izegemse 80-plussers opbellen. Zij zullen bij hen onder andere polsen of ze nog boodschappen kunnen doen of naar de apotheker kunnen of misschien warme maaltijden aan huis willen geleverd zien. Maar evengoed zullen ze gewoon een praatje slaan, want ook dat is belangrijk. We willen voorkomen dat onze senioren vereenzamen.”

Al zestig vrijwilligers

Deze week lanceerde de stad de campagne #izegemhelpt. Ondertussen hebben al zestig vrijwilligers zich aangemeld om mensen in nood een helpende hand te bieden. Vijf mensen gaven aan op zoek te zijn naar iemand die hen kan helpen. Die inwoners kregen ondertussen een vrijwilliger toegewezen. “Na een telefoontje van een van onze medewerkers aan een 80-plusser kan het dus zijn dat een vrijwilliger ingeschakeld wordt om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Na een eerste belronde volgen herhaalgesprekken. We bekijken na de eerste belronde ook of we de doelgroep nog verder uitbreiden, met jongere senioren. We verwachten bovendien dat het aantal zorgvragen de komende dagen zal stijgen. Alle Izegemnaars krijgen namelijk binnenkort een folder in de bus waarop staat uitgelegd hoe ze hulp van een vrijwilliger kunnen aanvragen. Uiteraard kunnen inwoners ook nog altijd telefonisch terecht in het stadhuis. We zijn elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.”