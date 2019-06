Stad beloont thesissen over Izegems onderwerp VDI

12 juni 2019

15u48

Bron: VDI 0 Izegem Ook dit jaar gaat de stad Izegem op zoek naar thesissen voor de thesis- en onderzoeksprijs. “Deze prijs werd in het leven geroepen om studenten aan te zetten een Izegems onderwerp te kiezen voor hun thesis”, zegt bibschepen Kurt Himpe (N-VA).

“Met de prijs willen we vermijden dat thesissen zomaar verdwijnen in een muffe boekenkast. Via de archiefwerking merken we dat veel studenten op zoek zijn naar info voor hun thesis. Tot nu toe kregen we nog geen inzendingen voor de Izegemse thesisprijs, maar we zijn er zeker van dat er heel wat interessante thesissen uitgewerkt worden over een Izegems thema”, meent schepen Himpe.

“De thesis- en onderzoeksprijs staat open voor alle master- en bachelorstudenten die dit jaar afstuderen aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. De inzendingen worden beoordeeld op de link met de stad, de kwaliteit en de nieuwswaarde”, legt bibliothecaris Nicolas Cappelle uit. “De winnaar ontvangt achthonderd euro en er wordt een lezing georganiseerd over het thesisonderwerp met een publicatie van een samenvattend artikel in het stadsmagazine Izine.”

Inzendingen moeten voor 4 oktober ingestuurd worden via thesiswedstrijd@izegem.be. Meer info op de website van de Izegemse bibliotheek.