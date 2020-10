Spreuken in het straatbeeld fleuren Izegem op Valentijn Dumoulein

05 oktober 2020

14u31 1 Izegem In Izegem duiken sinds enkele dagen spreuken op op ramen van openbare gebouwen en etalages van handelaars. Fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan. De actie zet de tiendaagse van de geestelijke gezondheid in de kijker.

Jaarlijks gaat van 1 tot en met 10 oktober de tiendaagse van de geestelijke gezondheid door. De impact die het coronavirus op onze mentale gezondheid en weerbaarheid heeft, is enorm. Om het thema geestelijke gezondheid extra in de kijker te zetten, werd aan de Izegemse horeca en handelaars gevraagd om deel te nemen aan de actie ‘spreuken in het straatbeeld’.

Sinds enkele dagen duiken spreuken op op ramen en etalages in Izegem. De inspirerende spreuken over veerkracht, mentaal welbevinden en geestelijke gezondheid werden vakkundig op de ramen geplaatst, om inwoners en passanten een goed gevoel te geven en om hen even te laten stilstaan bij hun eigen veerkracht. In totaal schreven 64 handelaars zich in.