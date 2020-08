Sport- en danscentrum So-Fit viert Kerstmis in volle zomertijd Valentijn Dumoulein

19 augustus 2020

12u44 0 Izegem Dat het er ondanks de strenge coronamaatregelen ook eens minder serieus mag aan toe gaan, bewees sport- en danscentrum So-Fit. Sophie Decoutere organiseerde er een ‘faut kamp’ voor een groepje kinderen. Hoe gekker, hoe beter is er deze week het motto. Woensdag resulteerde dat in het vieren van… Kerstmis, in putje zomer.

Allemaal uitgedost met een kerstmuts, een televisie waarop een kerstboom met knetterend haardvuur te zien is, kerstdecoratie en ook enkele kerstcadeautjes. Alles ademde woensdag 25 december uit bij So-Fit. “We organiseren jaarlijks verschillende kampen voor allerlei leeftijden, maar ons ‘faut kamp’ is daarbij een klassieker”, zegt Sophie. “Een hele week stoppen we onze activiteiten in een gek jasje. Zo spreken we elkaar aan met de namen van onze huisdieren, mogen de kinderen eens in te grote kleren komen opdagen, rijden we met gekke fietsen en maken we bijzondere knutselwerkjes.” Een van die opdrachten was het versieren van een zonnebril en daar pakten de kinderen op hun ‘kerstdag’ mee uit.

Elk jaar een feestdag

“Jaarlijks trek ik ook een dag uit om een feestdag te vieren. Vorige zomer was dat Nieuwjaar, dit keer Kerst en volgend jaar misschien Pasen”, knipoogt Sophie. “We begonnen de dag met een kerstdansje, knutselden al een papieren kerstboom in elkaar en openden ook cadeautjes, waarin sportieve opdrachten zaten. Het is onze manier om deze toch vaak deprimerende coronatijd net wat leuker te maken”, besluit Sophie.