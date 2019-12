Sport- en danscentrum So-Fit verhuist naar nieuwbouw en breidt aanbod uit Valentijn Dumoulein

27 december 2019

13u26 0 Izegem Sport- en danscentrum So-Fit zet het nieuwe jaar straks passend in en verhuist naar een nieuwbouw in de Hondekensmolenstraat 55. Sophie Decoutere en haar man Olivier De Gryse koppelen aan die verhuis ook een uitbreiding van het sportieve aanbod.

So-Fit bestaat reeds 23 jaar. De zaak bevond zich eerst in de Roeselaarsestraat, maar verhuisde in 2017 naar een gehuurd pand boven de E5-Mode op de hoek van de Kortrijksestraat en Rijksweg. “Het plan was van in het begin om daar maar tijdelijk te verblijven, tot we een ideale locatie voor onze nieuwbouw vonden”, zegt Sophie. “Geen evidente klus, want het terrein moest groot genoeg zijn en mocht geen specifieke bestemming hebben. Uiteindelijk vonden we de ideale lap grond in de Hondekensmolenstraat. We hebben gekozen voor een nieuwbouw van 490 m², met achteraan een parking voor 21 wagens en binnenin voldoende ruimte om te kunnen sporten en dansen.”

Ruimer aanbod

Bezoekers betreden het gebouw via een gezellige cafetaria die tussen twee lesruimtes ligt. “De ene dient voor spinninglessen, maar kunnen we ook gebruiken als multifunctionele zaal voor onder andere bedrijfs-seminaries in combinatie met sportlessen of lessen in kleinere groepjes. De grotere zaal dient voor onder andere BBB- en Zumba-lessen. Er komt ook een aparte zone voor trainingen met een personal coach.” So-Fit breidt ook zijn aanbod uit. Zo geeft Fien Rogers er oa. lessen Pound (workout met drumsticks) en Penalty Box (oefeningen met een soort laddertje) en geeft Sanne Claerehout lessen ropeskipping aan zowel kinderen als volwassenen.

Opendeurdag

So-Fit pakt op zaterdag 3 januari van 14 tot 18 uur uit met een opendeurdag. Iedereen kan er met het nieuwe gebouw kennismaken. De lessen gaan er vanaf maandag 6 januari van start. Meer info: www.so-fit.be.