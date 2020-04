Sport- en danscentrum lanceert online work-outs Valentijn Dumoulein

15 april 2020

11u41 3 Izegem Ook sport- en danscentrum So-Fit blijft ondanks de coronacrisis niet bij de pakken zitten. Om hun klanten en trouwe volgers in deze tijden toch fit te houden, posten ze om de 2 dagen wat fitheidsoefeningen op hun sociale media.

“We vinden het zeer belangrijk dat we mensen in beweging houden in deze bizarre tijden”, zegt Sophie Decoutere van So-Fit. “Het helpt je immuunsysteem te verbeteren, je blijft wat fit, je houdt een structuur in je dag en het helpt vooral om positief te blijven. Om de 2 dagen posten wij een filmpje van een beweegmoment op onze sociale media Meestal werken we een oefenreeks uit op een tof nummertje van een drietal minuten. We kondigen het aan als een ‘challenge’ en vragen aan de mensen om een foto of filmpje op sociale media te plaatsen. We proberen de beweegmomenten zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo kunnen alle gezinsleden ook meedoen. Het motiveert om te bewegen en het motiveert ons om creatief te zijn.”

Dat blijkt alvast uit de filmpjes. Er wordt zowel een trap gebruikt, maar ook een pannenlikker kan van pas komen, net als een kuisborstel. Kijk hieronder wat So-Fit daarmee doet.



