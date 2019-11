Spooroverweg aan Brugstraat krijgt als eerste nieuw waarschuwingsbord Valentijn Dumoulein

26 november 2019

13u26 0 Izegem Aan de spoorwegovergang in de Brugstraat prijkt sinds dinsdagmorgen een nieuw waarschuwingsbord van Infrabel. Het moet chauffeurs er op wijzen dat ze de sporen niet mogen blokkeren, ook niet tijdens files. Het gaat om het eerste waarschuwingsbord in onze provincie.

Het gaat om het eerste bord in zijn soort in West-Vlaanderen. Dat Izegem nu de ‘primeur’ krijgt is niet toevallig. Aan de overweg in de Brugstraat zijn er sinds 2000 dan wel geen ongevallen meer gebeurd, maar sindsdien zijn de slagbomen er wel al tien keer afgereden. “Met het bord willen we weggebruikers er op wijzen dat je als chauffeur altijd het spoor vrij moet laten en niet mag stilstaan op een overweg”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Tussen 2014 en 2018 hebben we gemerkt dat ruim een derde van de ongevallen aan overwegen wordt veroorzaakt door onvoorzichtigheid van weggebruikers, waaronder filevorming. Ze rijden dan de overweg op zonder zeker te zijn dat ze hem tijdig kunnen verlaten. Het is een eenvoudig pictogram. Zonder tekst en dus ook goed voor buitenlandse bestuurders.”

Blocking Back

Het waarschuwingsbord – door Infrabel tot Blocking Back’ omgedoopt – komt deze week ook op acht andere locaties in andere provincies te staan. Het gaat om een proefproject. Na evaluatie bekijkt Infrabel of het opportuun is om op termijn om ook aan andere overwegen zo’n borden te plaatsen.

De algemene verkeersboodschap is: rijd geen kruispunt op zonder zeker te zijn dat je het kruispunt snel kan verlaten. En meer specifiek met de betrekking tot de overweg: laat altijd het spoor vrij en sta niet stil op de overweg. Het is een eenvoudig pictogram, zonder tekst, dus ook goed voor buitenlandse bestuurders, uniform voor heel België en op gemeentelijk grondgebied.

Infrabel lanceerde ook een filmpje om het bord beter bekend te maken: