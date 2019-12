Spelers Zulte Waregem bezoeken kindjes in ziekenhuis Sam Vanacker

23 december 2019

15u40 0 Izegem Enkele spelers van SV Zulte Waregem hebben naar jaarlijkse gewoonte een bezoekje gebracht aan de ziekenhuizen in de regio.

Dat was ook het geval in het Sint-Jozefziekenhuis in Izegem. De spelers kwamen er geschenken uitdelen op de kinderafdeling en hadden allerlei gadgets van de club bij. Het Izegemse ziekenhuis kreeg Gideon Mensah, Louis Bostyn, Nikos Kainourgios en Omar Govea over de vloer. Ze maakten tijd voor een babbeltje met de kinderen en met de ouders.