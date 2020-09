Speler hoofdploeg KFC Mandel United test positief op corona Valentijn Dumoulein

28 september 2020

15u34 0 Izegem Corona blijft voetbalploeg KFC Mandel United achtervolgen. Nadat eerder al achttien spelers van de beloften in quarantaine moesten nadat één speler positief testte is er nu ook een speler van de A-kern besmet geraakt. Daardoor komt de match van zaterdag tegen KSV Roeselare in het gedrang.

De A-ploeg van Mandel United kon dit weekend op de koop toe ook al niet spelen omwille van corona omdat een speler van tegenstander KFC Dessel positief had getest. Nu slaat het virus echter ook in de eigen rangen toe. De speler vertoont geen symptomen, maar is wel in contact geweest met iemand met corona. Daardoor moeten nu alle spelers van de A-kern een test ondergaan. Het resultaat zal pas zondag bekend zijn. Dat betekent dat de match van zaterdagavond tegen KSV Roeselare – als die ploeg een doorstart kan maken – sowieso niet kan doorgaan.

De resultaten van de tests van de achttien spelers die in quarantaine moesten zijn ondertussen bekend en die bleken gelukkig negatief.