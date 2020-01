Speelzone site Rebry in de prijzen voor groenbeleid Valentijn Dumoulein

08 januari 2020

16u28 0 Izegem Het stadsbestuur van Izegem is door de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) bekroond in de wedstrijd ‘Groene Lente’. Ze sleepte drie erkenningen in de wacht, waaronder een voor speelgroen op de site Rebry.

In de categorie Bloemengemeente behaalt Izegem opnieuw de hoogste score van 3 sterren. “Deze bekroning betekent dat de jury onze inspanningen om éénjarige zomerbloeiers te vervangen door duurzame planten waardeert”, zegt schepen van groenbeleid Caroline Maertens. “Een mooie beloning voor het vele werk van onze medewerkers van de groendienst. In de categorie ‘Bijenvriendelijke gemeente’ kapen we opnieuw 2 bijtjes weg. Samen met onze diensten nemen wij initiatieven om volgend jaar een maximum score van 3 bijtjes te behalen. We zetten in op nog meer bijenvriendelijke beplanting, educatie rond bijen enz...”

Izegem is ook voor het eerst laureaat in de categorie speelgroen met het project op Site Rebry. Het vroegere metaalbedrijf werd omgevormd tot een nieuwe speelzone. De site paalt aan het jongerenontmoetingscentrum (JOC) en aan sport- en recreatiedomein ‘De Krekel’. “Het is een succesverhaal zowel op het gebied van participatie, de beoogde ontsluiting en de vormgeving. Dat we nu nog ook een prijs wegkapen met onze groeninrichting stemt ons zeer gelukkig”, zegt jeugdschepen Lothar Feys.