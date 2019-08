Speelpleinwerking lokte voorbije zomer 1.223 kinderen Valentijn Dumoulein

30 augustus 2019

15u11

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Izegem De speelpleinwerking op verschillende locaties in de stad heeft de voorbije twee maanden 1.223 deelnemende kinderen gelokt. Dit jaar liep de werking aan het JOC, op de Bosmolens, in Kachtem en in Emelgem.

“We konden rekenen op zeventig verschillende animators”, vertelt Eva Debruyne. “In de drukste weken hadden we er zesendertig per dag nodig. We zijn tevreden met die 1.223 deelnemers. “Vorig jaar waren het er met 1.258 kinderen iets meer. “Maar we zijn nog steeds blij met dit aantal”, vertelt Kenny Rogiers. “Het is een teken dat de decentralisatie werkt en dat mensen hun kinderen met plezier naar de verschillende wijken en deelgemeentes brengen.” Tijdens een slotfeest in het JOC kwamen de kinderen van de verschillende speelpleinen uitzonderlijk nog eens samen.