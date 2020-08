Speelpleinwerking in bubbels sluit af met... bubbels Valentijn Dumoulein

28 augustus 2020

16u29 1 Izegem Hoe sluit je een speelpleinwerking die door corona in bubbels georganiseerd moest worden succesvol af? Door zelf bubbels te maken en bellen te blazen natuurlijk. De jeugddienst schonk de kinderen die de voorbije zomer massaal kwamen ravotten als afsluiter van de vakantie dan ook een gratis bellenblazer.

De speelpleinwerking was de voorbije zomervakantie opnieuw een schot in de roos. Op zowel de gewone speelpleinwerking, de tienerwerking, Babbelkamp als de werking voor kinderen met een beperking, Babbeloe, beleefden heel wat kinderen de tijd van hun leven. Donderdag was er nog een kleine valse noot, toen een animator positief testte op corona, maar dat kon de pret in de andere bubbels niet drukken.

Acht locaties

Meer dan tachtig animatoren ontfermden zich deze zomer over de speelpleinwerkingen in de acht bubbels. “We zijn tevreden dat we dit jaar in totaal 830 kinderen mochten verwelkomen. We gingen dit jaar van vier naar acht locaties om per locatie één veilige bubbel te creëren. Heel wat bubbels waren volzet en zo bewezen de nieuwe locaties ook hun potentieel”, vertelt jeugdschepen Lothar Feys. “De tienerwerking in Kasteel Wallemote was opnieuw een succes. Tieners tussen 12 en 16 jaar genoten er van een gevarieerd aanbod tussen sport- en spelactiviteiten in een uniek kader. Ook de editie van het babbelkamp, waarbij de taalvaardigheid van kinderen gestimuleerd worden, was een schot in de roos. De eerste twee weken van juli en de laatste twee van augustus kregen dertig kinderen tussen 5 en 12 jaar iedere dag leuke activiteiten. Ook Babbeloe, onze werking voor kinderen met een beperking, was dit jaar volzet. Elke dag konden vijftien kinderen er hun hartje ophalen. Met deze werking hebben we 27 deelnemers kunnen bereiken.”