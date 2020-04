Spar-uitbater verkoopt bloemen die kwekers niet kwijtraken Valentijn Dumoulein

08 april 2020

16u03 5 Izegem Spar-uitbater Peter Taillieu verkoopt voortaan bloemen die kwekers door de coronacrisis niet meer kwijtraken. Hij zag in de media de beelden van complete voorraden bloemen die vernietigd moesten worden omdat ze niet verkocht raken en besloot daarop enkele rekken aan zijn Spar-vestigingen in Kachtem en Emelgem te plaatsen.

“Met succes, want na één dag zijn ze bijna allemaal de deur uit”, zegt hij. “Ik heb al een tweede voorraad besteld en blijf dit doen zolang het aanbod en de vraag er zijn. Als supermarkt hebben we onder de crisis niet te lijden en moeten we zelfs een tandje bijsteken en als we zo andere handelaars kunnen helpen, doen we dat met plezier.” De bloemen komen van sierteler Decru-Leroy uit Oostnieuwkerke. “Zij waren onmiddellijk bereid mee te werken. Zo raken ze hun producten nog kwijt en wij kunnen ze aan onze klanten aanbieden”, besluit Peter. “Er is in deze paasperiode toch veel vraag naar bloemen.”