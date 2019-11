Sp.a wil ‘tutjesboom’, stad komt met alternatief Valentijn Dumoulein

20 november 2019

12u22 0 Izegem Gemeenteraadslid Justine Hollevoet (sp.a) wil een ‘tutjesboom’ in de stad plaatsen. In zo’n boom hangen verschillende kleurrijke linten waar kinderen hun tutje kunnen aan hangen.

“Eén keer per jaar kan er ook een gezamenlijk ‘tutjesmoment’ met de nodige animatie ingepland worden”, zegt Justine. “Dit kan plaatsvinden in de Week van de opvoeding half mei. We stellen voor de tutjesboom een plaatsje te geven bij een van onze grotere speelpleinen of in het centrum, zodat deze goed zichtbaar blijft.”

De stad ziet eerder heil in een alternatief. “Plastic dingen in een boom hangen, vinden we niet zo milieuvriendelijk”, reageert zorgschepen Ann Van Essche (CD&V). “Als alternatief gaan we komend weekend in het Huis van de Sint een doos of kist plaatsen waar kindjes hun fopspeen kunnen in deponeren. Voor de kinderen die daar niet raken, zal er het hele jaar door in het Huis van het Kind een alternatief zijn. Wanneer ze daar hun tutje komen afgeven, krijgen ze een tandenborstel in de plaats. Dat leunt dicht aan bij het oorspronkelijke initiatief dat ooit in Scandinavië ontstond en zich richt op gebits- en spraakproblemen. Met dit gebaar willen we hierin tegemoet komen.”