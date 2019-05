Sp.a wil regenboogzebrapad in het straatbeeld VDI

29 mei 2019

10u48

Bron: VDI 3 Izegem Oppositiepartij Sp.a wil dat de gemeente meer doet rond de aanvaarding van holebi’s en transgenders dan enkel de regenboogvlag aan het gemeentehuis hijsen. “We denken bijvoorbeeld aan de installatie van een regenboogzebrapad”, aldus raadslid Justine Hollevoet.

“Dat zou het thema breder dragen en het een meer permanent karakter geven. Naast een bos- of rouwkoffer in de bib zou een regenboogkoffer een mooie aanvulling zijn. Graag zien we ook een genderneutrale administratie en genderneutraliteit in akten van de burgerlijke stand, alsook genderneutrale aanspreekvormen in alle briefwisseling. “

We stellen ook voor om het nummer van Lumi, de vroegere holebifoon, aan dit lijstje toe te voegen. Tot slot moeten we ook maximaal inzetten op de ondersteuning van al onze verenigingen. Naast het aanbieden van vorming kunnen we hen ook ondersteunen om een holebi- en transgenderbeleid op hun maat uit te werken.”

De stad belooft de voorstellen onder de loep te nemen, al kan het regenboogzebrapad niet om de verkeersveiligheid niet in het gedrang te brengen.