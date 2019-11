Sp.a wil betere begeleiding kwetsbare kinderen Valentijn Dumoulein

12 november 2019

12u05 4 Izegem Oppositiepartij sp.a wil een netwerk opstarten dat zorgspecialisten samenbrengt om toekomstige ouders de beste begeleiding te geven.

“De begeleiding van ‘kwetsbare’ kinderen is essentieel om te vermijden dat ze in een vicieuze cirkel terechtkomen”, meent raadslid Justine Hollevoet. “Terwijl die begeleiding vaak pas start als het kind geboren is, onderstrepen steeds meer studies het belang van zorg voor de geboorte. Die gaat verder dan medische mogelijkheden om vroeggeboorte of andere problemen op te sporen. Er is ook nood aan een sociaal netwerk dat de toekomstige moeders en vaders van nabij kan opvolgen tijdens de zwangerschap.”

Sp.a ziet die samenwerking graag ontstaan in de schoot van het onlangs opgerichte Huis van het Kind. “Door specialisten - zoals sociale diensten, het CAW, OCMW, ziekenhuis en Kind en Gezin, vroedvrouwen of thuisbegeleiders - samen te brengen, krijgen mensen een overzicht van de bestaande dienstverlening en kun je eventuele problemen sneller opsporen. Een eerste taak kan zijn om een doorverwijzingsplan naar de juiste dienst te maken.”

De stad laat weten al bezig te zijn met de oprichting van zo’n netwerk, maar keurde het voorstel van sp.a uiteindelijk wel goed.