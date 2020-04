Sp.a start inzamelactie knutsel- en schoolmateriaal Valentijn Dumoulein

30 april 2020

13u01 0 Izegem De Izegemse sp.a-afdeling is gestart met het inzamelen van knutsel- en schoolmateriaal voor gezinnen die het niet breed hebben, maar die tijdens de coronacrisis toch wat steun kunnen gebruiken.

“Om onze kinderen en onze leerkrachten maximaal te ondersteunen lanceert sp.a Izegem een inzamelactie voor school – en knutselmateriaal. We denken hierbij aan: cursusblokken, (kleur)potloden, scharen, lijm, passer, geodriehoeken, lat, slijper, stiften, verf,…”, zegt Justine Hollevoet. “We verzamelen het materiaal via enkele donatieboxen verspreid over onze stad. Het verzamelde materiaal verdelen we onder de geïnteresseerde Izegemse scholen die het op hun beurt terug verdelen bij de kinderen die het nodig hebben.”

Die boxen staan in de Slabbaardstraat – Noord 41, de Kardinaal Cardijnlaan 1, de Nederweg 15, Kachtemsestraat 110, Graaf de Montblanclaan 41 en Blekerijstraat 3.

Kan je niet tot bij één van deze personen komen we het graag met de fiets ophalen. Contacteer hiervoor Justine Hollevoet op 0474/581124 of justine.hollevoet@s-p-a.be om de nodige afspraken te maken.