Sp.a pleit voor Fietsbieb in Izegem Valentijn Dumoulein

23 oktober 2019

16u52 0 Izegem Oppositiepartij sp.a hield op de gemeenteraad een pleidooi voor een Fietsbieb. Daar kun je tegen een democratische prijs kinderfietsen ontlenen, van een eerste loopfietsje tot een tienerfiets.

“Zeker nu deze meerderheid zo inzet om meer mensen op de fiets krijgen, is dit een meerwaarde”, vat raadslid Justine Hollevoet (sp.a) samen. “Telkens een nieuwe fiets kopen is niet voor iedereen haalbaar. Een uitleenabonnement is een stuk voordeliger dan de aankoop van een nieuwe fiets. We kunnen daarbij samenwerken met bijvoorbeeld de Kringwinkel. Het geeft niet alleen een stimulans aan de sociale economie, maar het zorgt er ook voor dat die fietsen tiptop in orde zijn.”

Schepen voor Fietsbeleid Caroline Maertens (N-VA) staat open voor het idee. “Een Fietsbieb kan een van de middelen zijn om meer mensen op de fiets te krijgen", beaamt ze. “We zullen met de partners die al op dit domein actief zijn bekijken of het mogelijk is een Fietsbieb in Izegem te organiseren.”