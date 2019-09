Sp.a : “Nieuw Huis van het Kind is een lege wieg” Valentijn Dumoulein

11 september 2019

13u12

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Izegem De stad organiseert in oktober een babyborrel voor de opstart van het Huis van het Kind. Dat samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die het welzijn van het kind voorop zetten moet straks dé plaats zijn waar mensen met al hun vragen rond opvoeding terecht kunnen.

“Maar de subsidie van 10.000 euro is onvoldoende om hier een volwaardige werking mee uit te bouwen”, vindt Justine Hollevoet van oppositiepartij sp.a. “Het betekent dat je de drukbezette organisaties in deze sector nog eens vraagt om tijd te investeren zonder de garantie dat er een beleid of extra investeringen komen. Met een projectsubsidie vragen we hem om nog iets extra te doen buiten hun normale werking en dat voor amper 400 euro. Er komt helaas ook geen centraal aanspreekpunt of een ontmoetingsplaats voor ouders, leerkrachten, opvoeders of kinderen en de stad ziet het ook niet als vertrekbasis voor een prenataal netwerk of voor een breder welzijns- en gezinsbeleid. Het Huis van het Kind is dan ook niets meer dan een lege wieg, zonder goesting, ambitie of durf. We keken vol verwachting uit naar deze geboorte, maar komen met een ontgoocheling thuis.”

Welzijnsschepen Ann Van Essche (CD&V) belooft evenwel meer. “Dit is nog maar de opstart, de komende maanden willen we de werking uitbouwen tot iets concreters”, belooft ze.