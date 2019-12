Sp.a hekelt verlies van 258.000 euro inkomsten uit geschrapte bedrijfsbelasting Valentijn Dumoulein

10 december 2019

13u32 0 Izegem Dat de Vlaamse regering de onroerende voorheffing op gronden en gebouwen en op het kadastraal inkomen op onder andere koeltogen, machines of leidingen van industriële bedrijven schrapt, valt niet in goede aarde bij oppositiepartij sp.a. “De Vlaamse regering schuift de gevolgen van haar keuzes op ons af. Een slag in het gezicht van Izegem en haar inwoners”, hekelt Justine Hollevoet.

Via de opcentiemen ging een deel van deze inkomsten naar de steden en gemeenten. De Vlaamse overheid nam de afgelopen jaren verschillende stappen om deze belasting af te bouwen. Sinds 2008 krijgen bedrijven onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling bij investeringen in nieuwe machines. In 2013 werd de korting nog uitgebreid. De vorige Vlaamse regering besloot dit met een overgangsmaatregel te compenseren. “Deze maatregel loopt nu af en de regering schuift de belastingkorting nu volledig door naar de gemeenten”, zegt gemeenteraadslid Justine Hollevoet.

“Minder investeren”

“Dit is een kaakslag voor Izegem”, vindt Hollevoet. “Hierdoor zal Izegem moeten besparen. Als de Vlaamse regering graag cadeaus wil uitdelen aan industriële bedrijven moeten ze dit voor eigen rekening nemen in plaats van de factuur naar de gemeenten door te schuiven. De meerderheid zal dus minder kunnen investeren. Ik had die 258.000 euro graag besteed aan extra ondersteuning voor het Huis van het Kind, onze Izegemse verenigingen en onze activiteiten binnen het sociaal huis.”

Voor Izegem gaat het om 258 206,53 euro verlies. “De regering zegt dit verlies op te vangen door de extra middelen die ze in het Vlaamse regeerakkoord uittrekt voor het behoud van open ruimte, maar dat fonds was er net om Izegem extra te ondersteunen. Nu blijkt dat er voor Izegem niks van die ondersteuning in huis te komt”, besluit Hollevoet.