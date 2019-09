Sp.a doet mee aan World Cleanup Day VDI

20 september 2019

14u48 1 Izegem De lokale sp.a-afdeling zal nu zaterdag op Word Cleanup Day helpen zwerfvuil ruimen. Wie wil komen helpen, is welkom. Ze starten om 9.30 uur op het Tilloplein en trekken daarna het centrum in. Ze ronden af tegen 11.30 uur op de Grote Markt.

“Zwerfvuil is milieuvervuilend, storend én het kost jaarlijks veel geld aan de belastingbetalers om dat allemaal op te ruimen”, vertelt gemeenteraadslid Justine Hollevoet. “Het gaat om ruim 164 miljoen euro. Als we minder belastinggeld willen verspillen, propere straten en stranden willen en onze gemeenten aantrekkelijker willen maken, dan is het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen, zoals in Brussel en Wallonië, noodzakelijk.” vult Julie Vandewatere aan.

De partij voert verder de druk op om ook een statiegeldsysteem voor blikjes in te voeren. “Statiegeld als maatregel werkt”, vindt het duo. “De bewijzen zijn er: in de landen waar statiegeld werd ingevoerd vermindert zwerfvuil tot 40 procent. Dat staat gelijk aan 56,7 miljoen minder opruimkosten op jaarbasis. Dit gaat over ons milieu, onze straten, pleinen, stranden en plassen én over uw en mijn belastinggeld. Er is dus geen tijd meer te verliezen.”