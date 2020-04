Soap rond multiwinkels gaat verder: Multi Bazar Izegem na halve dag weer dicht, vestiging in Pittem blijft wel open, ook bij sectorgenoten totale willekeur LSI

22 april 2020

16u02

Bron: LSI 33 Izegem Een halve dag. Zo lang duurde de tweede poging tot heropening van multiwinkel Multi Bazar in Izegem. Na nieuw overleg tussen burgemeester, politie en gouverneur moest de winkel woensdagmiddag opnieuw de deuren dicht doen. Maar… de vestiging in Pittem bleef wel gewoon open. Euro Shop en Supra Bazar bleven braafjes dicht, terwijl Globus Bazar in Lendelede ook gewoon de deuren opende... Kan u nog volgen?

Terug naar vorige week woensdag. De Nationale Veiligheidsraad besliste dat doe-het-zelfzaken en tuincentra vanaf het weekend opnieuw de deuren mochten openen. Multizaken als Euro Shop, Multi Bazar en Supra Bazar stelden ook alles in het werk om opnieuw de deuren open te doen, vanaf zaterdag of vanaf maandag, met de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals plexischermen aan de kassa’s en de afscherming van bepaalde afdelingen.

Na een welles-nietesspelletje tijdens het weekend, waarbij bepaalde vestigingen door de politie opnieuw gesloten werden maar andere gewoon open bleven, was minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem zondagavond duidelijk: “Dergelijke winkels mochten niet open.” Op welke criteria hij zich baseerde om Brico’s, Hubo’s, Gamma’s,… wel te openen en hun winkels niet, bleef voor de zaakvoerders van de multizaken onduidelijk. “Het moeten winkels zijn waarvoor een algemeen assortiment bouwmaterialen en –gereedschap de hoofdmoot is”, vertaalde West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé de federale richtlijn in het ministerieel besluit. “Maar waar baseert men zich op? Op oppervlakte, op omzet?”, vraagt Didier Kerckhof van Euro Shop zich af. “Het is hemeltergend. Ik heb de indruk dat het stilaan aan het lokale beleid wordt overgelaten om te bepalen wat wel en niet mag. Open je en wordt dat gedoogd, dan heb je geluk, anders heb je pech.”

Multi Bazar in Izegem en Pittem openden woensdagochtend opnieuw de deuren. Enkel de doe-het-zelfafdeling was open. Maar tegen de middag volgde in Izegem een nieuwe sluiting door de politie. Daar ging nieuw overleg tussen gouverneur, politie en het stadsbestuur aan vooraf. Aan de deur van Multi Bazar Izegem stond daarna doodleuk een bordje ‘Doe het zelf Pittem wel open. Onze excuses.’ Nauwelijks 5 kilometer verderop, in Globus Bazar Lendelede, bleven de deuren gewoon open. “Misschien zijn we te braaf?”, vroeg marketingverantwoordelijke van Supra Bazar Simon Verbaeys zich eerder al af. Bij Multi Bazar wenste men niet te reageren.