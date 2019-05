Sneukeltoer met Rerum Novarum VDI

29 mei 2019

10u55

Bron: VDI 0 Izegem Fundamenten & Stromingen organiseert op donderdag 30 mei met steun van Beweging.net Izegem en Kachtem de 23ste editie van zijn sneukeltoer. Die start aan ’t Sok in de Hogestraat 15 in Kachtem.

Aanleiding voor dit evenement is de Rerum Novarum-viering van de Christelijke Arbeidersbeweging. “Tijdens de sneukelroute kan je acht kilometer wandelen of 36 kilometer fietsen. Bij de start, onderweg en bij het terugkeren krijg je lekkere tussendoortjes”, vertelt coördinator Donald Horré. “De wandeling loopt over rustige wegen en verkent de buitenkant van de Bosmolens. De fietstocht loopt op het vernieuwde fietsnetwerk en trekt richting Beveren, Hooglede en via Ardooie terug naar Kachtem. Starten kan je tussen 13.30 u en 15 u. Er worden maximum 500 deelnemers toegelaten.”

De deelnameprijs bedraagt 10 euro in voorverkoop en 12 euro de dag zelf. Mensen met een vrijetijdspas en kinderen jonger dan 12 jaar krijgen de dag zelf de helft terugbetaald. Kaarten kan je aankopen bij CM, ACV, Dagbladhandel Skoebidoe in de Hogestraat 77te Kachtem en bij de bestuursleden van de partnerorganisaties.

Meer info: Donald Horré – 0494/57 08 01 – of donald.horre@skynet.be