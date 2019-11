Sneukeltocht ter herdenking van Atreyu levert mooi bedrag op Valentijn Dumoulein

05 november 2019

16u29 0 Izegem De sneukeltocht die deze zomer plaatsvond ter herdenking van de in 2014 aan leukemie overleden Atreyu Bral heeft een mooi bedrag opgeleverd voor het Kinderkankerfonds.

Het was Atreyus zus Kayleigh (22) die de sneukelwandeling organiseerde om hem vijf jaar na zijn dood passend te herdenken. De opbrengst gaat naar Koester, het thuiszorgproject van het Kinderkankerfonds. “We zijn trots te kunnen melden dat we 3.570 euro hebben ingezameld”, zeggen mama Carine Vandorpe, papa Eddy en Kayleigh. “We zijn de cheque recent gaan overhandigen in het UZ Gent en hebben toen meteen ook een bezoek gebracht op de vijfde verdieping van het Prinses Elisabethziekenhuis. Het was een emotioneel weerzien met enkele leden van het verplegend personeel en de dokters die Atreyu goed gekend hebben. Langs deze weg willen we nog eens alle sponsors en medewerkers bedanken die er deze zomer een mooie dag van hebben gemaakt.”