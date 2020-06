Smeden schenken kunstwerk ‘Connected’ aan Sint-Jozefskliniek Valentijn Dumoulein

19 juni 2020

17u08 0 Izegem Smeden Marnix Carlier uit Marke en Luc Vandecasteele uit Lendelede hebben met ‘Connected’ een mooi kunstwerk aan de Sint-Jozefskliniek geschonken. Dat doen ze om het zorgpersoneel te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

Het was gepensioneerd arts Victor Reynders-Frederix, indertijd verbonden aan het ziekenhuis, die de smeden op het pad van de Sint-Jozefskliniek bracht. In zijn vrije tijd leerde hij hen kennen. “We zijn lid van de British Artist Blacksmiths Association, die smeden van over de hele wereld verenigt”, zeggen ze. “We gingen in maart normaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen om er een werk af te geven dat deel uitmaakte van een groter geheel. We kregen enkel het woord ‘Connected’ – verbondenheid- als leidraad en mochten er ons eigen ding mee doen. We maakten een stuk met twee harten die verbonden waren, maar toen sloeg het coronavirus toe.” De grenzen gingen dicht en het werk bleef hier. Tot de smeden op het idee kwamen het werk aan dokter Reynders te schenken. “Maar ik vond het een beter idee om het aan de Sint-Jozefskliniek te geven en zo geschiedde’, aldus de ex-dokter. “Als dank voor hun knappe werk tijdens de crisis.” Het ziekenhuis belooft het werk een mooi plaatsje te geven. “Sinds deze week is ons ziekenhuis coronavrij, dus de overhandiging van dit werk is op dat vlak zeker symbolisch”, besluit directeur Bernard Ceriez.